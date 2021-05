“Ci troverete in Piazza ‘Umberto I’ già da domenica 9 maggio per opere di pulizia ambientale volte alla sensibilizzazione su tematiche Green – Spiega Armando Conte, Presidente locale di Gioventù Nazionale – un tema che da sempre ha contraddistinto il nostro essere cittadini e che con l’arrivo della bella stagione dovrà essere portato in auge affinché anche i più piccoli, oltre a tutta la popolazione, possano capire sin da subito l’importanza da attribuire alla natura e all’ambiente che ci circonda”.

“Con i giovani del nostro circolo e con l’aiuto della cittadinanza cercheremo di rendere più pulita la nostra piazza oltre che ad invitare tutti a differenziare i propri rifiuti – Spiega Bernardo Caparrelli, vice presidente di GN Arce – ed il nostro intento è anche quello di far partecipare i più piccoli insegnando loro dei gesti che saranno utili, in un futuro prossimo, all’intera collettività”.

Seguiranno altri eventi di tale spessore e tematica nelle settimane che verranno con l’intento – conclude il Presidente Conte – di rendere Arce una cittadina amica dell’ambiente!”