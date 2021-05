I detriti di un razzo cinese possono abbattersi sul nostro paese. Fantascienza? No, è l’indiscrezione che rimbalza direttamente dall’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione del Cnr di Pisa.

Razzo cinese in caduta libera: i detriti potrebbero cadere su Roma?

41,5 gradi a Nord e 41,5 gradi a Sud. Queste misure non ci dicono nulla ma, secondo quanto viene riportato dall’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione del Cnr di Pisa, sono le coordinate dentro cui rientra anche l’Italia centrale e meridionale.

Difatti, un razzo cinese (Lunga Marcia 5B), mandato in orbita dalla stazione spaziale Tiangong, per anomalie è in caduta incontrollata e il solo freno che conosce è quello dell’atmosfera. Si parla di detriti del razzo che, per circostanze ancora da chiarire, non ha svolto nella maniera corretta il suo lavoro.

Ovviamente, secondo gli esperti, la caduta è soggetta a delle variazioni, ma potrebbe impattare proprio nelle zone di Roma o comunque nella parte meridionale.

Attualmente siamo solo nel campo delle ipotesi e speriamo, vivamente, che questa previsione non si verifichi.