Ancora una truffa, l’ennesima, di qualcuno che approfitta non solo dell’ingenuità degli utenti meno smaliziati, ma anche del nome di Poste Italiane. In queste ore e già da alcuni giorni precedenti sta circolando infatti una e-mail che vi invita, come al solito, a inserire i vostri dati per aggiornare il profilo di Poste. Ecco come funzione

Falsa e-mail di Poste per aggiornare il profilo: è phishing

La palesemente fasulla email da parte di Poste Assistenza con oggetto “Situazione aggiornata a (data del giorno in cui la ricevete) vi spiega come la vostra utenza sia stata temporaneamente sospesa fino a quando non provvederete ad aggiornare il profilo. Ovviamente, per farlo dovrete cliccare nel link presente in e-mail. Non dovete assolutamente farlo! Si tratta di un modo per carpire i vostri dati sensibili e approfittarsene.

Il testo ha anche qualche errore di italiano e in fondo non ha alcuna tipologia di dato che possa aiutarvi a pensare si tratti di una e-mail ufficiale da parte di Poste Italiane. Di seguito, il testo della e-mail:

L’e-mail

Gentile (nome utente o indirizzo di posta della persona che la riceve),

La sua utenza sul sito di Poste é stata temporaneamente sospesa perché non ha ancora effettuato

l’aggiornamento obbligatorio del suo profilo,

come richiesto in precedenza dal nostro servizio di assistenza.

Ti ricordiamo inoltre che non avrai accesso ai servizi

che forniamo finché non avrai terminato questo passaggio.

Accedi ai servizi online

Nota

Ti ricordiamo che non potrai piu effettuare dei pagamenti con la carta

se questa verifica non viene eseguita entro 48 ore dalla sua ricezione.