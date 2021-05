Roma, Eur. Principio di incendio su un bus: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Alle ore 7:30 circa di questa mattina, 4 maggio 2021, una squadra di Vigili del Fuoco è intervenuta in Via Nairobi, all’Eur per un principio di incendio di un autobus.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Questa mattina, la Squadra 11A del distaccamento dell’Eur è intervenuta per un principio d’incendio di un autobus, alimentato a gas metano, mentre rientrava al deposito senza nessun passeggero a bordo.

Fortunatamente, non si registrano feriti e nessuna persona è stata coinvolta.