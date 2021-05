A90, veicolo in fiamme sulla Cassia Bis: lunghe code sul GRA

Segnalato un veicolo in fiamme sul Grande Raccordo Anulare. Intorno alle ore 12 circa di stamane, 3 maggio 2021, sulla A90 un’auto è andata a fuoco. La causa dell’incendio resta ancora sconosciuta e sul posto è giunto il personale incaricato allo spegnimento del fuoco e alla rimozione dei detriti al km 13+000. Il fumo ha invaso l’arteria, provocando ulteriori disagi.

GRA, veicolo in fiamme sulla Cassia Bis: code per l’incendio

Si sono create lunghe code e traffico per permettergli di svolgere il loro lavoro e per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto in carreggiata interna.

Ancora non è chiaro se vi siano stati feriti. Potrebbero seguire aggiornamenti, anche legati alla viabilità.

Foto di repertorio