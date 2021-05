Squarci di primavera in questo inizio di maggio che sta riportando la situazione metereologica su valori in linea con le aspettative stagionali, seppur le situazioni di variabilità e incertezza continuino a manifestarsi su tutta l’Italia. Per l’inizio della prossima settimana avremo però una prospettiva di sole e temperature in aumento sulle province di Roma e Frosinone, con i valori massimi che sfioreranno anche i 25 gradi nelle giornate di lunedì 3 e martedì 4 maggio centigradi. Non sarà la svolta definitiva, visto che un nuovo ribaltone sembra essere dietro l’angolo, ma di sicuro le prossime 48 ore segneranno uno step d’avvicinamento importante alla bella stagione.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 3 e martedì 4 maggio 2021.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 3 maggio:

Notte: Nubi sparse e schiarite

Mattina: Nuvoloso per velature estese

Pomeriggio: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Sera: Sereno

Temperatura prevista: min 12° C; max 20° C. Venti: debole/media intensità

Martedì 4 maggio:

Notte: Nubi sparse e schiarite

Mattina: Nubi sparse e schiarite

Pomeriggio: Nubi sparse e schiarite

Sera: Sereno con lievi velature

Temperatura prevista: min 8° C; max 23° C. Venti: deboli

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 3 maggio:

Notte: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Mattina: Nuvoloso per velature estese

Pomeriggio: Nuvoloso per velature estese

Sera: Sereno o poco nuvoloso

Temperatura prevista: min 9° C; max 20° C. Venti: deboli

Martedì 4 maggio:

Notte: Sereno con lievi velature

Mattina: Sereno con lievi velature

Pomeriggio: Nubi sparse e schiarite

Sera: Sereno o poco nuvoloso

Temperatura prevista: min 8° C; max 21° C. Venti: deboli