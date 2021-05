Dopo quello avvenuto stamattina, c’è stato un altro brutto incidente che ha interessato il Grande Raccordo Anulare di Roma (GRA).

Incidente Anagnina: lunghe code sul GRA oggi

Segnalate persone fuori dalle auto, poiché è in corso l’intervento del personale addetto alla rimozione dei detriti e alla gestione della viabilità. In questo momento sono segnalate lunghe code all’altezza dell’Anagnina, sull’A90. Il sinistro è avvenuto in carreggiata interna.

Ancora sconosciute le dinamiche dell’impatto e l’eventuale presenza di feriti. Seguiranno aggiornamenti in caso di novità sia sul versante della viabilità che su quello dei soccorsi.

Foto postata dall’utente Elisa sul gruppo Facebook GRA zie dell’informazione! – INFO GrandeRaccordoAnulare di Roma