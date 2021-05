San Lorenzo, misure di contenimento anti-Covid: multe per locali e persone

Gli agenti della Polizia di Stato, insieme al personale del Comando Polizia Locale Roma Capitale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, nelle zone della movida nel quartiere San Lorenzo (Piazza dell’Immacolata, Largo degli Osci e Via degli Ausoni), finalizzato all’osservanza delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid 19.

La vicenda

Le pattuglie appiedate ed automontate hanno controllato 18 esercizi commerciali, 15 veicoli e 125 persone, 3 delle quali sono state sanzionate amministrativamente per mancato utilizzo della mascherina.

Precedentemente i poliziotti della polizia amministrativa del commissariato San Lorenzo, diretto da Giuseppe Rubino, avevano controllato altri 42 esercizi commerciali sanzionando amministrativamente 1 titolare, per mancato rispetto delle disposizioni anticovid, in quanto non indossava la mascherina ed un altro, di cui il locale è stato anche chiuso per 3 giorni, per aver venduto bevande alcoliche dopo le 18 e in assenza di licenza.