Gli uomini del VII Distretto San Giovanni, diretto da Antonio Soluri, impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato una 53enne per detenzione ai fini di spaccio. Al termine di un’attività investigativa che aveva fatto nutrire forti sospetti sul fatto che la stessa potesse detenere droga presso la propria abitazione, la donna è stata rintracciata in strada ed è stata sottoposta ad un controllo. I poliziotti hanno proceduto successivamente alla perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire 144 grammi di cocaina, 2200,00 euro in contanti, materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione.

Ecco tutti i dettagli

Gli agenti del commissariato San Lorenzo, diretto da Giuseppe Rubino, hanno arrestato in flagranza di reato una ragazza di 20 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti, informati sul continuo andirivieni di persone in un appartamento al piano terra del quartiere, lo hanno tenuto sotto controllo per capirne il motivo e hanno scoperto che era diventato il punto di riferimento di alcuni consumatori per comprare droga.

Dopo avere individuato un assuntore, noto alle forze dell’ordine, gli investigatori sono entrati nella struttura e all’atto della perquisizione hanno trovato 51,34 grammi di hashish, 5 grammi di cocaina oltre ad un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi. La giovane donna, di origini italiane, è stata arrestata per il reato summenzionato.

In via Virgilio Talli, gli agenti del commissariato Celio, diretto da Maria Sironi, hanno notato un uomo salire a bordo di una macchina e nello stesso frangente scambiarsi con la donna al volante soldi e altro. Insospettiti da quegli strani movimenti, hanno immediatamente fermato i due trovando, all’interno dell’utilitaria, 23 involucri di cocaina dal peso di 15,50 grammi. C.M. sono le iniziali di un 36enne romano arrestato, in via Fiastra, mentre cedeva delle dosi di droga ad un acquirente. L’uomo aveva indosso 7,90 grammi di cocaina e 550 euro in contanti mentre la successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di 319,10 grammi di hashish e 600 euro.

A seguito di attività info-investigativa gli agenti del VI distretto Casilino, diretto da Michele Peloso, hanno arrestato P.N., 21enne romano. Il giovane nascondeva in un seminterrato/garage in via dell’Archeologia diversi involucri di droga tra cocaina ed hashish per un peso complessivo di 81,35 grammi più 235 euro in contanti. A Tor Bella Monaca sono circa 21 i grammi di cocaina sequestrati all’interno di un appartamento in uso ad un giovane pusher che, nonostante le limitazioni a cui era sottoposto per precedenti reati legati sempre alla droga, continuava la sua attività illecita. D.A. è stato cosi tratto in arresto.

L’attenzione degli agenti del IV distretto San Basilio, diretto da Eugenio Ferraro, si è invece focalizzata intorno all’area verde sita tra via Nino Tamassia e via Chiaravalle dove, da un po’ di tempo, circolavano persone dedite ad attività illecite. E’ cosi che hanno potuto osservare che un uomo celava sotto un vaso della droga pronta per essere smerciata. Immediatamente fermato, V.D. è stato trovato in possesso di 16,57 grammi di cocaina più 396 euro mentre sotto al vaso in questione hanno rinvenuto 30,21 grammi di cocaina.

Altri 2 arresti per droga sono stati effettuati dal personale della Polizia di Stato dei Distretti Tor Carbone e Aurelio dove sono stati rinvenuti circa 336 grammi di droga.