Stando alle dichiarazioni dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, è stato firmato ieri, 30 aprile 2021, l’accordo con le sigle sindacali che prevede la proroga al 31 dicembre di tutti i contratti in scadenza per l’emergenza Covid.

L’accordo della proroga

L’accordo interessa circa 3 mila operatori del comparto e dell’area medica impegnati nel contrasto al Covid. Inoltre, è stato dichiarato che si avvierà un percorso per la riprogrammazione di una nuova stagione di concorsi pubblici in cui verrà, tra le altre cose, tenuta in considerazione l’esperienza maturata.

D’Amato l’ha definita “una firma di un accordo importante alla vigilia della Festa del Lavoro”.

L’Assessore ha poi ringraziato anche tutti gli operatori nei centri vaccinali che anche ggi 1° maggio stanno gestendo, senza eccezione, la somministrazione dei vaccini.

