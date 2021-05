Anagni, sabato 1 maggio giornata ecologica e visite guidate: informazioni

Il Sindaco Daniele Natalia sulla sua pagina Facebook ha scritto: “Sabato 1 maggio Anagni tornerà a vivere della sua bellezza. Grazie all’impegno del Vicesindaco ed Assessore all’Ambiente Vittorio D’Ercole, questa che verrà sarà anche una “Giornata ecologica”.

Nell’ambito dell’attuazione dei provvedimenti per il miglioramento della qualità dell’aria, sabato 1 maggio il centro storico sarà interamente pedonalizzato da Via Onorato Capo a Piazza Guglielmo Marconi e sarà vietato parcheggiare nelle piazze Ruggero Bonghi, Cavour ed Innocenzo III dalle ore 08:00 alle ore 18:00.

Questo è il primo fine settimana in “zona gialla” dopo tanto tempo, ci sono le riaperture non solo dei ristoranti e dei bar ma anche dei musei e delle attrazioni turistico-culturali. Per questo la Pro Loco, con il sostegno dell’Assessore alla Cultura Carlo Marino, ha programmato interessanti visite guidate. Anagni torna a vivere e lo fa con la sua “Giornata ecologica”.

Foto di repertorio