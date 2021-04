Alle ore 15:00 circa di oggi, 30 aprile 2021,, la Sala Operativa del Comando dei vigili del fuoco di Roma, ha inviato la Squadra 32A a Nemi, in Via del Tempio di Diana, per prestare soccorso a una persona, la quale perdeva conoscenza mentre camminava lungo un sentiero adiacente la SP32d.

Nemi, donna perde conoscenza lungo un sentiero

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e il personale sanitario. Questi ultimi hanno provveduto immediatamente a immobilizzare la donna su una barella, trasportandola lungo un percorso di 600 metri fino al luogo in cui si era arrestata l’autoambulanza, per via della strada impervia. Un soccorso a dir poco complicato, ma efficace.

Ancora sconosciute le condizioni della donna e a tal proposito potrebbero seguire ulteriori aggiornamenti in caso di novità.