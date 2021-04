Roma. Una 53enne è entrata in acqua immergendosi con tutto il corpo, poi si è accasciata supina sul greto del fiume Tevere, probabilmente colta da malore durante il tentativo di suicidio. E’ stata una poliziotta, libera dal servizio, che stava percorrendo la pista ciclabile a notare la donna all’altezza di Ponte della Scienza, priva di sensi e a soccorrerla immediatamente.

Lungotevere Vittorio Gassman, poliziotta libera dal servizio soccorre una donna sul greto del Tevere: voleva togliersi la vita

L’Ispettore, in servizio presso il IX Distretto San Paolo, prendendola sotto le ascelle l’ha tirata fuori dall’acqua le ha tolto la giacca bagnata e l’ha coperta con una felpa.

“Voglio morire” così la 53enne ha raccontato alla poliziotta nell’attesa dei soccorsi. La donna all’arrivo del personale del 118 è stata trasportata in codice rosso in ospedale per le cure del caso.

Una vicenda triste, che ci auguriamo finisca quantomeno nel migliore dei modi. Tifiamo tutti affinché la donna riesca a salvarsi e venga aiutata.