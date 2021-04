Avio, il successo del volo VV18 nel nome di Cristian Cemino

Dopo due fallimenti, Avio ritorna e lo fa alla grande. Nella giornata di ieri, infatti, è andato a buon fine il lancio del VV18. La dedica è andata a Cristian Cemino, il giovane colleferrino morto tempo fa proprio in Guyana Francese.

La nota del Sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna

Abbiamo tirato un sospiro di sollievo, come comunità, dopo molto fiato sospeso.

Il volo di questa notte è andato bene ed anche questa volta i nomi di Avio e di Colleferro volano nello spazio dimostrando a tutto il mondo di cosa sono capaci le donne e gli uomini che lavorano dalle nostre parti.

Questa notte anche un altro nome è volato in cielo assieme ai satelliti: quello di Cristian Cemino che i colleghi hanno dipinto sopra quello di Avio.

A Cristian ed alla sua memoria hanno dedicato il volo.

Nel 2022 saremo Capitale Europea dello Spazio per merito di Avio e di tutti coloro che in Avio lavorano, soffrono, sperano, credono di poter continuare nel sogno vero di toccare il cielo! Con l’assessore Francesco Guadagno stiamo lavorando affinché questo appuntamento, di portata europea, possa vedere Colleferro pienamente all’altezza del ruolo che gioca al tavolo con molte ed importanti città europee.

Siamo felici per la bella notizia di questa notte, siamo commossi per il gesto profondo dei colleghi di Cristian, siamo fiduciosi che si possa continuare a lavorare sodo per conoscere sempre meglio cielo e terra, siamo convinti che per realizzare certi sogni e raggiungere certi traguardi si possa positivamente impegnare la propria esistenza.