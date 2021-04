Non fiori ma donazioni al Centro Anti Violenza cui fa capo la Città di Marino.

L’iniziativa di Marino In Rosa nel giorno delle esequie pubbliche e del lutto cittadino

E’ questa la decisione che il direttivo del gruppo civico Marino In Rosa ha voluto prendere alla vigilia del rito delle esequie di Anna Maria Ascolese che del gruppo è stata co-fondatrice, assieme all’avvocata Gabriella De Felice, e prima coordinatrice cittadina.

Il funerale solenne si terrà domani alle ore 15,00 presso lo Stadio Comunale “Domenico Fiore” di Marino.

Per l’occasione il sindaco Carlo Colizza ha proclamato una giornata di lutto cittadino.

Marino In Rosa, che già nei giorni scorsi aveva ricevuto richieste in tal senso da più parti d’Italia, di comune accordo con la famiglia Ascolese, ha deciso dunque di non acquistare fiori ma promuovere, proprio a latere della cerimonia, una raccolta fondi da destinare al Centro Anti Violenza Ricomincio da me e ad associazioni dedite all’educazione dei bambini e alla tutela e difesa delle donne: i due settori ai quali Annamaria ha dedicato la maggior parte della sua esistenza.

Il Centro Anti Violenza è sempre raggiungibile telefonando al numero 3791011237 (attivo 24H)

o via mail all’indirizzo: ricominciodame@girotondoonlus.com

Marino In Rosa ringrazia tutte e tutti coloro i quali vorranno contribuire fattivamente a portare avanti l’impegno per la tutela, la difesa, la dignità e la rappresentatività delle donne. Sfide per le quali Annamaria Ascolese aveva deciso di spendersi meritoriamente in prima persona.