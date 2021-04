Un brutto incidente è appena avvenuto a Roma, zona Romanina. Il sinistro è accaduto in via Ulderico Mazzolani. La Polizia Locale di Roma Capitale segnala difficoltà di circolazione presso Via Ignazio Scimonelli.

Incidente Romanina

Chiusure di alcune strade per gestire la situazione d’emergenza, rimuovere i detriti, prestare eventuali soccorsi e mettere in atto i rilievi di rito per accertare le dinamiche dell’indicente. Viene chiusa via Bernardino Alimena, nel tratto compreso tra via Orazio Raimondo e la rotatoria per andare in via Antonio Ciamarra.

Potrebbero seguire aggiornamenti in merito alla situazione viabilità e su eventuali feriti dell’incidente di oggi, in zona Romanina.