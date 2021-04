Sarà attivo dal 1 maggio presso la struttura INI Villa Dante gruppo INI di Guidonia Montecelio il nuovo punto vaccinale per la somministrazione del vaccino anti Covid-19. Si tratta dell’undicesimo punto vaccinale operativo all’interno della ASL Roma 5 e il secondo del Comune di Guidonia Montecelio dopo quello già attivo presso l’IHG.

Apertura il primo maggio

All’interno del nuovo centro, che sarà aperto tutti i giorni, 7 giorni su 7, dalle 8:00 alle 14:00, sarà somministrato il vaccino Pfizer, con una capacità di somministrazione di circa 100 dosi al giorno. La prenotazione avviene su piattaforma regionale: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome

“L’apertura di questo nuovo punto vaccinale va a rafforzare ulteriormente la nostra offerta a favore della campagna vaccinale – commenta il Direttore generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito – Ringrazio le Direzioni e la proprietà di Villa Dante per la disponibilità e la collaborazione che ci hanno consentito di offrire un servizio atteso e richiesto dai cittadini di questo vasto e popoloso territorio. Tutto si sta svolgendo in un clima di grande sinergia e collaborazione con l’amministrazione comunale. Il nuovo punto vaccinale si va ad aggiungere a quello già attivo presso l’IHG di Guidonia dove si somministra Astrazeneca”.

“La nostra Amministrazione si è relazionata con la Asl Roma 5 sempre in termini positivi e costruttivi con l’obiettivo di avere un secondo centro vaccinale all’interno della nostra Città che si unisse a quello della sede IHG. Guidonia Montecelio è la terza città del Lazio e la seconda della Città Metropolitana di Roma, raccogliendo un’utenza così vasta era necessario un ulteriore centro per i vaccini anti Covid 19. Accogliamo, quindi, con favore la scelta di Villa Dante che come location e posizione è molto funzionale per questo importante e delicato compito“- dichiara il Sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet.

“Siamo orgogliosi di poter supportare la campagna di vaccinazione contro il Covid mettendo a disposizione della cittadinanza la struttura di Villa Dante e di poter collaborare a stretto contatto con la ASL Roma 5 e il Comune di Guidonia” afferma il Dott. Glauco Messina, coordinatore dei centri vaccinali del Gruppo INI”. “Come Gruppo INI, dopo Grottaferrata e Città Bianca a Veroli, mettiamo in campo anche Villa Dante, ringraziando i nostri operatori sanitari, impegnati fin dal primo giorno a fronteggiare sul campo l’emergenza Covid, per questo ulteriore sforzo. Ringraziamo la ASL Roma 5 e il Comune per la fiducia.

Con la cooperazione e l’impegno congiunto riusciremo a superare questa pandemia e a raggiungere gli obiettivi prefissati nel piano di vaccinazione regionale” conclude il Dott. Messina.