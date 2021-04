Dalla mezzanotte di domani e quindi a partire dal 30 aprile 2021 prosegue la Fase 4 del piano vaccinale nel Lazio: uno di quelli che sta andando più forte in tutta Italia. Scopriamo insieme per chi saranno attive le prenotazioni del vaccino anti-Covid direttamente dalle parole dell’Assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D’Amato:

Fase 4 nel Lazio

“Proseguono nel Lazio le prenotazioni per il vaccino anti Covid previste nella Fase 4. Stanotte a mezzanotte sarà il turno dei nati nel 1962 e 1963 ovvero 59 e 58 anni di età, mentre da domani 30 aprile sempre dalla mezzanotte scorrerà la fascia con codice esenzione per patologie per i nati dal 1981 al 1972 ovvero età 40/49 anni. Entrambe le platee corrispondono ad oltre 200 mila assistiti.

CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘DA QUESTA NOTTE PRENOTAZIONI ANNI 59/58 NATI NEL 1962 E 1963 E DOMANI 30 APRILE SEMPRE A MEZZANOTTE FASCIA 40/49 ANNI CON PATOLOGIE (NATI NEL 1981-1972)’

Nel Lazio corre la campagna vaccinale coerentemente con le dosi previste. Tutte le informazioni saranno disponibili in giornata su SaluteLazio.it“.

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.