In Piazzale delle Gardenie, zona Prenestino, gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti e del Commissariato Torpignattara, hanno arrestato E.A., italiano di 20 anni, per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

La vicenda

Il giovane, poco prima, dopo aver malmenato alcune persone, si era dato alla fuga a bordo di un’autovettura insieme ad un complice.

Successivamente, aveva aggredito i poliziotti che lo avevano fermato in via delle Albizie dove l’uomo aveva causato un incidente stradale senza feriti. Uno degli operatori veniva refertato per le contusioni riportare.

Il complice dell’uomo, riuscito a scappare, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale. Il 20enne invece, arrestato, è in attesa della direttissima che avrà luogo stamattina.

Foto di repertorio