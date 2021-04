Ieri a Veroli, i Carabinieri della locale Stazione, in collaborazione con i colleghi di Boville Ernica, hanno tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e atti persecutori, un 33enne marocchino, già censito per smaltimento illecito di rifiuti.

Abusa sessualmente della moglie sotto l’effetto di alcol e stupefacenti

In particolare i militari operanti intervenivano a seguito della denuncia della moglie dell’uomo, sua connazionale, la quale nella serata di ieri chiedeva l’intervento dei Carabinieri in quanto il marito, per l’ennesima volta, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcool stava abusando sessualmente di lei.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del Comando Compagnia di Alatri a disposizione dell’A.G..

