E’ iniziata all’alba di questa mattina, 28 aprile 2021, una maxi operazione della Polizia Locale di Roma Capitale, su delega della Procura della Repubblica di Velletri, per eseguire verifiche capillari in 125 appartamenti di proprietà di Roma Capitale , in tutto il territorio di Pomezia.

Pomezia, lotta all’abusivismo

I controlli, finalizzati ad accertare presunte irregolarità legate alla titolarità degli occupanti e altri illeciti, sono tuttora in corso.

In campo oltre 200 agenti della Polizia Locale della Capitale, con il supporto della Polizia Locale di Pomezia e della Polizia di Stato in quella che è una vera e propria lotta all’abusivismo.

