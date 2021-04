Con una capacità di mille vaccini J&J al giorno che vengono somministrati 7 giorni su 7 dalle 9:00 alle 15:30 il Drive In di Valmontone si conferma come grande risorsa per la campagna vaccinale.

Ecco come si prenota

Per accedere alla struttura è obbligatoria la prenotazione su piattaforma regionale: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome che avviene per fasce d’età.

Tutte le informazioni su https://www.salutelazio.it/vaccinazione-covid-19-fasce-eta

Prosegue inoltre l’attività di reclutamento degli operatori sanitari in accordo con gli ordini professionali, che mettono a disposizione dell’Azienda le liste, al fine di inserire i nominativi indicati nel sistema di prenotazione regionale per i relativi appuntamenti, anche al fine di svolgere i servizi vaccinali in maniera ordinata e per evitare inutili incolonnamenti.

Si ricorda quindi di non presentarsi spontaneamente e di rispettare le indicazioni ricevute al momento della prenotazione. Per prenotare è sufficiente la Tessera Sanitaria in corso di validità.

**Si raccomanda di rispettare l’orario di prenotazione evitando ritardi/anticipi che potrebbero creare disagi all’ordinato flusso dell’utenza.