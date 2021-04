Anagni. Interventi di manutenzione in Piazza Cavour e Parco della Rimembranza

Piazza Cavour e Parco della Rimembranza in grande spolvero in questi giorni. Infatti sono in corso i lavori di potatura sia delle piante ornamentali ai lati di Piazza Cavour, sia del Parco della Rimembranza. I lavori sono stati commissionati dall’Amministrazione Comunale, nell’ambito degli interventi di manutenzione e riqualificazione del verde pubblico.

Le dichiarazioni dell’Amministrazione comunale

Il Sindaco Daniele Natalia ed il Consigliere subdelegato a Manutenzioni e Verde Pubblico Riccardo Ambrosetti spiegano: «Quelli di Piazza Cavour e del Parco della Rimembranza sono parte degli interventi programmati di potatura e pulitura degli spazi verdi pubblici che, a rotazione, riguarderanno l’intero territorio comunale. Nell’ambito di una rinnovata considerazione per il verde pubblico e per gli spazi nei quali è presente, anzitutto come luoghi di socialità e svago visto il periodo delle “riaperture” e l’avvicinarsi della stagione estiva, l’Amministrazione ha deciso di intervenire per valorizzare questo patrimonio comune che è insieme ambientale e storico-culturale».

Poiché la manutenzione dei parchi pubblici non può essere effettuata “una tantum” ma deve essere continua per garantire la vivibilità degli spazi, Natalia ed Ambrosetti dichiarano: «Stiamo ragionando su una diversa modalità di gestione degli spazi verdi così da consentire all’Amministrazione di concentrarsi anche su altre incombenze relative alle manutenzioni ed al contempo garantire comunque un servizio ottimale alla cittadinanza. È nostra intenzione È inostra intenzione rivoluzionare concretamente la gestione degli spazi verdi cittadini con il massimo coinvolgimento delle realtà più attive a livello locale».