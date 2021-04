Ieri notte, 26 aprile 2021, nel quartiere romano di Pietralata, precisamente in via del Peperino, è stata bruciata la lapide posta in ricordo dei partigiani che morirono nel 1943. Ecco le parole di biasimo della Sindaca, Virginia Raggi.

Pietralata, le parole di sdegno di Virginia Raggi

“Ieri notte è stata bruciata la lapide a Pietralata che ricorda i martiri partigiani morti il 23 ottobre 1943. Un gesto vergognoso. Poche settimane fa avevano dato fuoco alla corona lì deposta. Sono episodi inaccettabili. Roma condanna qualsiasi rigurgito di fascismo e violenza”, scrive la Sindaca di Roma su Twitter.

Foto presa dall’account Twitter di Virginia Raggi