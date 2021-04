Torna la Champions League e l’Europa League. Quali sono le partite che verranno trasmesse in chiaro questa settimana? Scopriamo insieme cosa sarà visibile in TV, sia su Canale 5 che su TV8 questa settimana. I tifosi giallorossi si chiedono se Manchester United-Roma sarà la partita prescelta.

Manchester United-Roma in chiaro? Dove vederla

Cominciamo dalla Champions League. Martedì 27 aprile 2021 sarà visibile in chiaro su Canale 5 Real Madrid-Chelsea. Nessuna partita sarà visibile in TV nella giornata di mercoledì 28 aprile, mentre su TV8 sarà proprio Manchester United-Roma il match trasmesso sul digitale terrestre e dunque fruibile anche senza avere nessun abbonamento. Appuntamento dunque con l’Europa League a giovedì 29 aprile 2021, alle ore 21:00. Stesso orario per la partita di Champions League tra Real Madrid-Chelsea.

Una buona notizia per i tifosi italiani delle squadre nelle coppe europee e soprattutto per quelli della squadra della Capitale.