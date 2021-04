Torre Spaccata, 82enne cade in un cavedio durante lavori sotterranei

Oggi, 26 aprile 2021, in zona Torre Spaccata un 82enne è caduto in un cavedio, durante lo svolgimento di lavori sotterranei in un edificio. L’episodio è avvenuto a Roma, in via Filippo Cesare Annessi.

Persona caduta in un cavedio a Torre Spaccata: ecco come sta l’uomo sfortunato protagonista dell’episodio di Via Filippo Cesare Annessi

La sala operativa dei vigili del fuoco di Roma ha inviato in via Filippo Cesare Annessi la squadra 10/A per un soccorrere una persona di sesso maschile che era caduta all’interno di un cavedio dove si stavano facendo dei lavori al di sotto di un edificio.

Appena giunti sul posto, il personale dei vigili del fuoco, con il supporto del personale del 118, ha stabilizzato l’infortunato sulla barella spinale. Così facendo, è stato possibile rimuoverlo senza causargli ulteriori traumi. Una volta caricato all’interno dell’ambulanza, l’uomo è stato trasportato al più vicino ospedale. Sul posto erano presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso.