Frosinone, ladro 22enne si dà alla fuga dopo aver rubato in un’abitazione

La scorsa notte in Frosinone, i militari del NORM della locale Compagnia, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di “furto in abitazione” un 22enne, cittadino albanese, domiciliato a Frosinone già censito per reati contro il patrimonio.

Il furto

Gli operanti, nel corso di servizio per il controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati predatori, sono stati attivati dalla locale Centrale Operativa a seguito della segnalazione di un furto in abitazione patito da un professionista del capoluogo il quale riferiva di aver visto poco prima uscire dalla propria abitazione una persona, poi fuggita a bordo di un’autovettura.

L’immediato intervento dei militari ha permesso di individuare e bloccare l’autovettura indicata dal richiedente quale veicolo utilizzato dai malfattori per darsi alla fuga, alla cui guida vi era il 22enne, il quale sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso della somma contanti di euro 250, asportata poco prima presso l’abitazione del denunciante.

https://www.casilinanews.it/tag/frosinone

L’arrestato, espletate le formalità di rito, su disposizione della competente A.G., è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione di Frosinone in attesa della celebrazione del giudizio per direttissima.