Avio è pronta a ripartire: il prossimo 29 aprile primo lancio dell’anno

Arriva il primo lancio dell’anno per Avio. Difatti, il prossimo 29 aprile 2021, alle ore 22.50 (ora locale) volerà Pleiades Neo 3.

Dopo i lanci falliti Avio è pronta a ripartire

“#Vega is ready on its launchpad. A few more hours and the countdown will start for VV18. On my way to Guyana, I can’t wait for the launch 🚀🚀🚀AVIO”. Questo è il post pubblicato da Giulio Ranzo, amministratore delegato di Avio che il prossimo 29 aprile 2021 (28 aprile data locale) manderà in orbita Pleiades Neo 3, il primo satellite ad altissima risoluzione nella nuova costellazione di osservazione della Terra gestita da Airbus Defence and Space.

Quello del 29, come sottolineato da Arianespace, sarà un lancio che seguirà rigorosamente le raccomandazioni formulate dalla Commissione d’Inchiesta istituita per la missione precedente del Vega VV17.