Paura a Valmontone: uomo precipita con un deltaplano

Brutto incidente a Valmontone dove un uomo di 47 anni, a bordo di un deltaplano, è precipitato.

Precipita con il deltaplano a Valmontone

L’incidente è avvenuto ieri, domenica 25 aprile 2021, a Valmontone, alle porte di Roma. Stando a quelle che sono le prime informazioni del caso, un uomo di 47 anni è precipitato con il deltaplano ed ha impattato violentemente a terra.

Portato in ospedale, l’uomo non è in pericolo di vita ed ha riportato una frattura importante alla gamba. Sul posto sono subito sopraggiunti gli uomini del 118 e i Carabinieri.

Foto di repertorio.