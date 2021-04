Paura nella zona del Teatro Olimpico di Roma. Ecco cosa è successo.

Boato nella notte: problemi ad un trasformatore elettrico

Questa notte alle ore 24.00 circa, è stata inviata la squadra 9A di Prati ed il funzionario di turno presso il Teatro Olimpico in Piazza Gentile da Fabriano, 17 per un forte boato udito dai residenti in prossimità del teatro.

All’arrivo sul posto i VVF constavano il malfunzionamento di un trasformatore elettrico all’interno di una cabina ACEA. Lo stesso era in parte a servizio del teatro. Non ci sono stati feriti, intervento terminato intorno all’1 e 40.