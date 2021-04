Fidene, atti osceni al parco pubblico di fronte i bambini. nei guai 42enne

Atti osceni in un parco pubblico di Fidene: a compierli un uomo di 42 anni, che ha poi dato in escandescenza all’arrivo delle forze dell’Ordine.

Cosa è successo

L’uomo, scoperto poi che era una persona senza fissa dimora, si era abbassato i pantaloni e stava compiendo atti osceni su una panchina in un parco pubblico di Roma. La scena, già di per sé piuttosto raccapricciante, peggiora se si considera che sul posto erano presenti dei bambini.

I genitori e le persone che hanno visto quanto stava accadendo sotto gli occhi dei loro figli hanno subito segnalato il 42enne. L’episodio, avvenuto intorno alle 15 di ieri, ha visto poi giungere sul luogo gli agenti di Polizia, fermatisi tra via Cesare Fani e via Camillo Iacobini, in zona Fidene. Dopo aver raccolto le segnalazioni dei testimoni oculari, hanno rintracciato l’uomo, che si trovava ancora sulla panchina dove a aveva compiuto atti osceni, trovandolo con i pantaloni calati.

Il 42enne aveva dei precedenti e al loro arrivo ha dato anche in escandescenze, complicandogli il lavoro. L’uomo è stato poi denunciato per atti osceni, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

Foto di repertorio