Blitz antidroga nelle periferie di Roma: arrestate 5 persone

I controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma nelle periferie delle Capitale e nelle note piazze di spaccio hanno portato all’arresto di 5 pusher e al sequestro di centinaia di dosi di droga tra cocaina, hashish e marijuana.

Tutti i dettagli

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere hanno notato un 27enne romano, a bordo della sua auto in via Cristoforo Numai, zona Torrevecchia, mentre cedeva dosi di hashish ad un giovane che si era avvicinato al veicolo. I Carabinieri sono intervenuti e hanno bloccato il pusher, trovato in possesso di 50 g di hashish e 55 euro in contanti. Il 27enne è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari mentre l’acquirente è stato identificato e segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quale assuntore di stupefacenti.

I Carabinieri della Stazione Roma Eur, invece, hanno bloccato un 26enne romano, già noto alle forze dell’ordine, che alla vista dei militari, in via Barbana, tentava di darsi alla fuga per evitare un controllo. Il giovane è stato trovato in possesso di alcuni spinelli nascosti nel marsupio. I Carabinieri hanno quindi deciso di perquisire la sua abitazione rinvenendo, nella sua camera da letto, 10 g di hashish, 7 g di marijuana, 250 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento in dosi. Il 26enne è stato arrestato portato in caserma, dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo.

A Tor Bella Monaca, invece, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno arrestato tre persone notate aggirarsi con fare sospetto nelle note piazza di spaccio in via dell’Archeologia e via dei Cochi. Si tratta di un 49enne romano trovato in possesso di 13 dosi di cocaina e bloccato dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Frascati e sottoposto ai domiciliari; di un 20enne di Grottaferrata trovato in possesso di 37 dosi di cocaina e 240 euro e un 44enne romano “pizzicato” con di 22 dosi di cocaina e 440 euro, arrestati dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca. Sono stati portati in caserma e trattenuti nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.