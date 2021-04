Il presidente della Provincia, Antonio Pompeo, ha visitato questa mattina, 24 aprile 2021, il centro vaccinale di Isola del Liri, ubicato nella palestra dell’II.SS. ‘Nicolucci Reggio’, di proprietà dell’Amministrazione provinciale.

Pompeo in visita al nuovo hub vaccinale di Isola del Liri

Un’iniziativa che rientra nell’impegno, emerso nelle diverse cabine di regia con Regioni e Governo, che l’Unione delle Province del Lazio ha fortemente auspicato sui territori: mettere a disposizione le strutture e le sedi di proprietà provinciale al fine di dare un contributo importante all’accelerazione della campagna di vaccinazione anti-Covid.

Il presidente Pompeo ha incontrato i medici di base che si occuperanno delle inoculazioni, sottolineando il rapporto costante con la direzione della Asl e l’impegno continuo dell’Ente di Piazza Gramsci sin dalle prime fasi dell’emergenza, attraverso tutte le misure e gli interventi possibili messi in campo per contrastare l’emergenza.

“Questo di Isola del Liri – ha detto il presidente Pompeo – è un esempio di come il territorio possa e debba rispondere all’impellente necessità di accelerare i tempi della campagna vaccinale che, ora, è l’unica arma in grado di arginare il virus. È anche la testimonianza, replicabile su tutto il territorio, dell’impegno che la Provincia di Frosinone ha raccolto nel corso delle cabine di regia a cui Upi ha preso parte, evidenziando l’importanza di mettere a disposizione sedi e strutture da adibire a centri per la vaccinazione. Il territorio dimostra, ancora una volta, di saper rispondere con misure concrete che puntano alla ripresa dell’intero Paese. Voglio ringraziare – ha concluso Pompeo – tutto il personale sanitario impegnato e i medici di base che, con la loro disponibilità, hanno dato un supporto importante in questa delicatissima fase”.