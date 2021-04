Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Lazio, Coronavirus. I dati di oggi, 24 aprile

“Oggi su oltre 15 mila tamponi nel Lazio (-1.231) e oltre 20 mila antigenici per un totale di oltre 35 mila test, si registrano 1.266 casi positivi (+45), 23 i decessi (=) e +1.215 i guariti. Aumentano i casi, mentre sono stabili i decessi e diminuiscono le terapie intensive e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 500. Voglio ringraziare gli operatori della Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile per il grande impegno che stanno dimostrando in questa campagna vaccinale.

Nella Asl Roma 1 sono 203 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 285 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 3 sono 108 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 68 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 136 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 147 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

Nelle province si registrano 319 casi e sono tredici i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 176 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 66, 73 e 80 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 80 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano sette decessi di 64, 73, 76, 85, 85, 88 e 88 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 42 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 76 e 82 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 21 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 89 anni con patologie” commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Inoltre:

PRENOTAZIONI UNDER 60: PARTIRANNO DA LUNEDI’ SERA A MEZZANOTTE LE PRENOTAZIONE PER LE PERSONE CON COMORBIDITÀ (CATEGORIA 4), COME DA TABELLA 3 DEL PIANO NAZIONALE VACCINALE, DELLE CLASSI D’ETÀ 50 – 59 ANNI (NATI NEL 1971 – 1962). TUTTE LE INFORMAZIONI SU SALUTELAZIO.IT;

SONO PARTITE QUESTA MATTINA LE PRIME SOMMINISTRAZIONI CON IL VACCINO MONODOSE DI JOHNSON&JOHNSON PRESSO I DUE HUB LA VELA A TOR VERGATA E L’OUTLET DI VALMONTONE (MODALITA’ DRIVE-IN). CON QUESTI NUOVI HUB SALIREMO A 40 MILA SOMMINISTRAZIONI AL GIORNO;

VACCINI DA MEDICI DI BASE: PARTE L’OPERAZIONE ‘RECALL’ DA OGGI I MEDICI DI MEDICINA GENERALE (MMG) POSSONO CONSULTARE SUL SISTEMA OPERATIVO LA LISTA DEI PROPRI ASSISTITI CHE RIPORTA LA LORO SITUAZIONE VACCINALE E SE SONO O MENO PRENOTATI PER LA VACCINAZIONE. QUESTO PERMETTE DI INDIVIDUARE CHI ANCORA NON E’ STATO VACCINATO E NON HA EFFETTUATO LA PRENOTAZIONE OTTIMIZZANDO COSI’ LA CAMPAGNA VACCINALE;

VACCINI ANTI COVID : OGGI SUPEREREMO LA SOGLIA DI 1 MILIONE E 715 MILA SOMMINISTRAZIONI. SU SALUTELAZIO.IT IL CONTATORE GIORNALIERO DELLE VACCINAZIONI.

