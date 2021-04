Un bambino di due anni sarebbe stato azzannato al volto da un cane pastore tedesco, di proprietà dello zio. Il fatto sarebbe avvenuto nella giornata di ieri a Guidonia, vicino Roma.

Il bambino, una volta soccorso, sarebbe stato trasportato presso l’ospedale Bambino Gesù di Roma in codice rosso e non sarebbe in pericolo di vita. Il condizionale è d’obbligo in quanto la vicenda è al vaglio degli addetti.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio