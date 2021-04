Acea comunica che per lavori di manutenzione programmata sulla condotta adduttrice Capo Fiume in località Acqua Amara nel Comune di Ferentino, lunedì 26 aprile 2021 sarà necessaria una sospensione del flusso idrico a partire dalle ore 08:00 fino alle ore 20:00, in particolare le zone interessate saranno le seguenti: