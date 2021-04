Incendio a Roma oggi, 23 aprile 2021: fiamme in via Licenza, zona Tor Cervara Una vasta colonna di fumo nero visibile da diversi quartieri della Capitale del quadrante Nord-Est.

Incendio Tor Cervara oggi via Licenza

Un capannone probabilmente contenente abbigliamenti ha preso fuoco in via Licenza nella tarda mattinata di oggi per motivi ancora da appurare. Intorno alle 13 si sono attivati i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Insieme a loro, anche la Polizia Locale di Roma.

In data odierna la Sala Operativa del Comando di Roma ha inviato tre Squadre dei vigili del fuoco, 10/A 12/A 6/A, con il supporto di due Autobotti del carro schiuma del carro auto-protettori del Funzionario e del Capo Turno, per un vasto incendio all’interno di un capannone che conteneva merci di diversa natura a Roma in Via Licenza.

Risultano alquanto difficoltose le operazioni di spegnimento da parte del personale, essendo ormai l’incendio generalizzato a causa dell’alta infiammabilità delle merci in deposito. Non risultano comunque al momento persone coinvolte. Sul posto anche le forze dell’ordine e il 118. Situazione in aggiornamento.