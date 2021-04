Hanno intercettato un’autovettura che si stava dirigendo nel centro abitato di Velletri, con a bordo 3 persone, e l’hanno seguita. E’ successo ieri mattina nel corso dell’ordinario pattugliamento da parte degli agenti del commissariato Velletri, diretto da Luca De Bellis.

Ecco cosa è successo

Quando le due donne scese dalla vettura nei pressi di un ufficio postale si sono accorte che i poliziotti stavano controllando l’uomo all’interno della macchina, hanno cambiato immediatamente direzione e si sono sbarazzate delle carte di credito con le quali avevano fatto dei prelievi poco prima. Perquisite, le due giovani sono state trovate in possesso di 1980 euro. Nel pomeriggio della stessa giornata si è presentato presso gli uffici del commissariato, per la denuncia, un uomo che nella mattinata era stato derubato del portafoglio e di alcune carte di credito, tra cui la carta bancoposta, dalla quale risultava un ammanco di 600 euro.

Le due donne di 27 e 31 anni, insieme all’uomo di 29, tutti e tre di origine bulgara, sono stati denunciati in concorso fra loro per ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito.

In relazione ai fatti e alle circostanze esposte, la Divisione Anticrimine della Questura di Roma ha poi emesso, nei confronti dei tre giovani, il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Velletri, per 3 anni alla 31enne e per 1 anno agli altri due ragazzi.