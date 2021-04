La notte del 23 aprile 2021, un giovane che transitava in zona Pigneto, a Roma, è stato avvicinato da due uomini i quali con un gesto repentino gli hanno portato via il portafogli, asportando dall’interno il contenuto, per poi fuggire in direzione della fermata metro.

La vicenda

Grazie alla segnalazione al 112 nue ed alle descrizioni fornite, gli agenti della sezione volanti riuscivano a rintracciare due soggetti completamente corrispondenti alle descrizioni nel mentre gli agenti del commissariato Torpignatatra accompagnavano la vittima in ufficio per la denuncia.

Durante il controllo dei due soggetti fermati, uno dei quali aveva nelle tasche una modica dose di eroina, venivano anch’essi accompagnati in ufficio dove sono stati riconosciuti senza dubbio dalla vittima quali gli autori del gesto di prima.

Pertanto gli stessi venivano denunciati per furto con strappo.