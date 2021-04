Auto a noleggio lungo termine: i vantaggi per i privati

I servizi di noleggio auto a lungo termine stanno conoscendo un vero e proprio boom negli ultimi anni, perché non sono più riservati alle aziende e ai liberi professionisti. Adesso anche i privati possono approfittare dei vantaggi offerti dall’avere un’auto a noleggio a lungo termine, che risulta decisamente più conveniente rispetto all’acquisto di un veicolo nuovo o usato che sia. Ormai basta cercare su Google “ leasing noleggio auto privati ” per trovare moltissime offerte interessanti ed è sufficiente prestare attenzione, rivolgendosi ad un concessionario serio, per non avere problemi.

Vediamo però nel dettaglio perché vale la pena prendere in considerazione questa alternativa all’acquisto di un’auto e quali sono gli effettivi vantaggi che si possono ottenere da tale soluzione.

# Nessuna spesa iniziale, nessun finanziamento in banca

Ciò che ha spinto molti privati a scegliere questa formula è il fatto di poter avere un veicolo a propria completa disposizione senza dover richiedere un finanziamento in banca. Il noleggio a lungo termine infatti non prevede costi iniziali, ma un canone mensile che varia a seconda del modello di auto scelto ma che comunque non rappresenta mai una spesa insostenibile. Al giorno d’oggi sono diverse le famiglie che non dispongono di molta liquidità e con il noleggio a lungo termine questo non rappresenta più un problema.

# L’assicurazione è compresa

Altro innegabile vantaggio del noleggio a lungo termine è che l’assicurazione auto è compresa nel canone mensile che si va a corrispondere. Non ci si deve preoccupare dunque di nulla, ma soprattutto si sa in anticipo quello che si andrà a spendere per il proprio veicolo perché i costi generalmente considerati extra sono tutti inclusi nel pacchetto.

# Cambio gomme e manutenzione comprese

Anche il cambio gomme e la manutenzione del veicolo sono compresi nel canone mensile: altro vantaggio non di poco conto. In sostanza, chi opta per il servizio di noleggio a lungo termine non deve preoccuparsi di nulla e men che meno dei costi extra che solitamente devono essere sostenuti per la propria auto. L’unica spesa a carico del conducente è quella relativa al rifornimento.

# Risparmio assicurato

Il servizio di noleggio lungo termine per privati è conveniente a livello di prezzi, perché a conti fatti si risparmia parecchio in confronto all’acquisto di un auto nuova o usata. Sono state pubblicate diverse stime al riguardo e tutte confermano che le offerte del noleggio a lungo termine sono ancora molto convenienti e consentono di risparmiare soprattutto sul medio periodo.

# Niente svalutazione dell’auto

Quando si acquista un veicolo nuovo o usato, il problema principale è che non appena si esce dalla concessionaria questo ha un valore nettamente inferiore. Le automobili infatti vanno incontro ad una svalutazione molto rapida e questo le rende degli investimenti poco fruttuosi specialmente sul lungo periodo. Optando per il servizio di auto a noleggio lungo termine questo non è più un problema, perché non si guida un veicolo di proprietà e si è liberi di sostituire l’auto entro qualche anno, scegliendo magari un modello più moderno dotato di tutte le comodità.