“A Nemi è stato strumentalizzato da una parte dell’opposizione il progetto ancora in fase embrionale dell’Isola Ecologica in Via della Radiosa.

Siamo estremamente dispiaciuti che per un tema così importante come l’isola ecologica venga utilizzato da una parte dell’opposizione come tema di scontro e non in maniera costruttiva specialmente in questa prima fase embrionale del progetto.

E’ singolare come un comitato neo costituito invece di confrontarsi in maniera costruttiva con l’Amministrazione Comunale abbia scelto di mettersi a braccetto con una parte dell’opposizione diffondendo notizie totalmente errate sul nascente progetto dell’isola ecologica.

L’intento dell’Amministrazione Comunale è quello di portare un servizio sul territorio attraverso la realizzazione dell’isola ecologica, garantendo la salute di tutti e certamente tutelando la fonte idrica dell’acqua potabile.

Sono ben 13 gli enti che saranno interessati in conferenza dei servizi, che dovranno analizzare la bontà del progetto ed esprimere tutte le valutazioni del caso, inclusi eventuali suggerimenti migliorativi.

Chiunque grida al pericolo ambientale in questa fase, dimostra sia di non conoscere per nulla la procedura autorizzativa di un’opera pubblica, sia l’approccio strumentale alla vicenda. La seduta di consiglio comunale odierna è solo il primo atto procedurale per aprire il tavolo di concertazione tecnica” – lo dichiara in una nota il Sindaco di Nemi, Alberto Bertucci durante il Consiglio Comunale. –