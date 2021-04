Addio a Fabio Errera , giovane infermiere dei Castelli Romani. No, Fabio non era “solo una vittima del Covid “, ma una persona con una storia alle spalle e dei valori. A testimoniarlo il commovente ricordo dei suoi colleghi, che condividiamo:

“Con il cuore colmo di dolore raccolgo l’appello dei colleghi di Fabio Errera, giovane operatore sanitario del nostro ospedale, deceduto per Covid che ha gettato nello sconforto la sua famiglia e le comunità di Velletri e Lariano” – spiega il Sindaco di Velletri, Orlando Pocci.

«Il 20 aprile del 2021 la Sala Operatoria dell’ospedale di Velletri perde un fratello, di essa la parte migliore. Piange tutta una comunità, la sua famiglia, gli amici, il suo reparto, tutta la ASL Roma 6, la Città di Velletri e quella di Lariano. In questo momento di dolore vorremmo che voi sapeste chi fosse Fabio. Collega affidabile, professionista poliedrico, amico e confidente presente e premuroso, regista e compagno di mille scherzi stupidi, “Super papà” dei suoi bambini adorati, uomo amato e rispettato. Uomo dalle molteplici capacità, animato da una mente aperta e brillante, dalla sete di conoscenza, e dalla voglia di cavalcare la vita senza timore.

Fabio nella sua vita avrebbe potuto essere qualsiasi cosa, invece lui aveva scelto di essere Infermiere, una professione amata ed onorata fino alla fine. Difficile pensare di poter lasciare andare tanta bellezza, quelli come Fabio Errera non muoiono mai, quindi lo lasceremo sempre con noi, come in uno dei suoi fotomontaggi che abbiamo tanto amato. Ti pensiamo così Fabio, avvolto dalla luce, con ali maestose e la tua solita faccia, per sempre sorridente ed irriverente. I tuoi colleghi ed amici, per sempre fratelli».