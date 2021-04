Maltempo e temperature al ribasso nella zona della provincia di Roma e Frosinone. Il week-end è alle porte, scopriamo insieme quali sono le previsioni meteo previste per venerdì, sabato e domenica rispettivamente 23, 24 e 25 aprile 2021 nella zona della provincia di Roma e Frosinone.

Previsioni meteo 23-24-25 aprile 2021 in provincia di Roma

Venerdì: Tempo ancora molto incerto e piogge che dovrebbero raggiungere i 3 mm. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2327m.

Sabato: tempo in netto miglioramento. Previsto un bel sole per tutta la giornata. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2742m

Domenica: qualche nuvola passeggera, ma niente di preoccupante. Previsto bel tempo e sole per tutto il giorno. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3200m.

Previsioni meteo 23-24-25 aprile 2021 in provincia di Frosinone

Venerdì: piogge e schiarite tutto il giorno. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2309m.

Sabato: cieli piuttosto sereni. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2432m.

Domenica: previsto sole per tutto il giorno. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3179m.