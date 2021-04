Aggressione a Colleferro, arresti domiciliari per i due giovani accusati

Erano accusati di pestaggio ai danni di un giovane ragazzo di 17 anni e, oggi martedì 21 aprile 2021, il GIP di Velletri ha convalidato gli arresti domiciliari.

Arresti domiciliari per i due colpevoli

Un vero e proprio pestaggio avvenuto lo scorso 17 aprile, lungo corso Filippo Turati a Colleferro, ai danni di un giovane ragazzo di 17 anni. Quest’ultimo, dopo la violenta aggressione, ha riportato una frattura pluriframmentaria della parte anteriore del seno mascellare, a causa di un calcio subito dopo che è caduto.

Oggi, il GIP del Tribunale di Velletri, ha disposto un’ordinanza di custodia cautelare per i due accusati che, in attesa del giudizio definitivo, dovranno stare in casa.

Un’aggressione che, forse, coinvolge più persone

Secondo quanto riferito dalla vittima (ma quest’ultima versione sarebbe tutta da accertare e le autorità competenti stanno lavorando per questo) il giovane sarebbe stato aggredito da più persone. Ora sarebbe al vaglio degli inquirenti lo studio delle telecamere di videosorveglianza.