La Sindaca Raggi ha sciolto il nodo per la direzione del I Gruppo Centro della Polizia Locale, dopo la promozione dell’uscente comandante Maurizio Maggi al grado di vice–comandante generale. Si tratta della dottoressa Donatella Scafati che lascia il già importante Gruppo Parioli–Sapienza.

LA PRIMA COMANDANTE DONNA AL GRUPPO PL CENTRO STORICO. UGL: SIA L’INIZIO DI UNA NUOVA EPOCA GESTIONALE

“Auspichiamo che la decisione della Sindaca sia un chiaro segnale di svolta per l’attività operativa del Gruppo più numeroso di Roma – dichiarano dal Coordinamento Ugl Pl di Roma –“Speriamo che oltre il segnale di nomina della prima donna a capo del Centro Storico, ci sia anche la fine del “commissariamento” del Gruppo gestito di fatto dal Comando Generale attraverso i Gruppi speciali, con il ritorno alla municipalità prevista dallo Statuto comunale e dal Regolamento del Corpo –aggiungono Sergio Fabrizi e Ivano Ardovini Rsu–Ugl di Roma Capitale.

“Scommettiamo anche che l’apertura alle donne avviata poche settimane fa con la salita sulla pedana di piazza Venezia ed ora coronata con la nomina del Comandante, prosegua anche in altri ambiti come per i servizi ai palazzi istituzionali ancora appannaggio dei soli uomini, come il Quirinale–concludono dal sindacato