Perché includere la SEO alla propria strategia di Marketing?

Perché non possiamo trascurare la SEO?

Abbiamo investito molto nella realizzazione del nostro sito web, sia in termini di tempo che di denaro. Siamo abbastanza soddisfatti del risultato ottenuto e non vediamo l’ora di sfruttare le potenzialità del nostro sito nuovo di zecca. Oppure abbiamo già un sito da diverso tempo ma dall’ultima analisi ci siamo resi conto che le visite stanno drasticamente calando e non sappiamo il perché. In entrambi questi casi abbiamo bisogno di contattare un consulente SEO. Di cosa si occupa esattamente, e quali benefici possiamo trarre dal suo lavoro?

Cos’è la SEO?

Innanzitutto dovremmo parlare brevemente di cos’è la SEO. Questa parola indica semplicemente l’ottimizzazione per i motori di ricerca. Se immaginiamo il nostro sito web come una macchina, l’eperto Seo potremmo paragonarlo ad un bravo meccanico che conosce alla perfezione il suo funzionamento e che è in grado di scovare eventuali problemi e di apportare tutte quelle migliorie che la rendono più performante.

Così come abbiamo accennato, l’ottimizzazione deve essere fatta per i motori di ricerca. In pratica sono loro che vanno a “premiare” un sito, facendolo apparire tra le prime posizioni quando qualcuno effettua una ricerca attinente. Il consulente SEO conosce il modo di “ragionare” dei motori di ricerca. Quali sono alcuni parametri su cui deve intervenire un Esperto SEO?

In realtà diversi. La capacità di analisi è una delle skills che un consulente SEO deve aver sviluppato. Per effettuare un analisi delle performance del nostro sito utilizza dei programmi specifici, ideati per evidenziare le criticità. Solo successivamente egli decide dove intervenire per rendere il sito più veloce e performante. Ma l’analisi tecnica di un sito non è tutto.

I contenuti devono essere considerati di valore e di reale utilità per gli utenti. Una ricerca delle Keyword da utilizzare nei testi sta alla base della strategia del SEO Copywriter. La sua bravura starà nello scrivere testi che utilizzino le parole chiave in modo naturale. In fin dei conti sta scrivendo per degli esseri umani, ma in modo da farsi notare da una macchina. La macchina in questione, però, si rende conto di quando stiamo forzando la mano, esagerando con le parole chiave, con il risultato di un testo macchinoso ed illeggibile.

La reputazione di un sito internet dipende anche dal fatto che altri siti siano disposti a menzionarlo al loro interno, di solito attraverso un link. Questa pratica viene chiamata link building, e serve, appunto, per migliorare l’appeal di un sito web, che acquista autorevolezza agli occhi del motore di ricerca, che si rende conto che altri siti lo valutano degno di menzione.

L’ottimizzazione per i dispositivi mobili è un’altra importante tecnica che il consulente SEO deve saper attuare, visto che alcuni contenuti potrebbero essere facilmente caricati su PC o tablet, ma difficilmente visibili sugli smartphone. Questa rappresenterebbe una grave pecca di un sito, visto che sempre più persone effettuano le loro ricerche dal loro dispositivo mobile.

Se vuoi renderti visibile e farti notare, contatta un’agenzia Seo a Milano, e vedrai migliorare in modo significativo le performance del tuo sito.