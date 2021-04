Sora. Sospensione idrica venerdì 23 aprile: orari e zone interessate

Acea informa che venerdì 23 aprile 2021 potrebbe verificarsi una sospensione del flusso idrico nel comune di Sora. Ecco gli orari e le zone interessate.

Sora, sospensione idrica venerdì 23 aprile

“Si comunica che a causa di mancata tensione in arrivo da parte del fornitore esterno presso l’impianto di sollevamento di via Incoronata, venerdì 23 aprile si verificherà una sospensione del flusso idrico dalle ore 09:00 fino alle ore 16:00 nel Comune di Sora, in particolare le zone interessate saranno le seguenti:

località Incoronata

località Pescura

località Mezzano

via Vallanito

via Fiore

via Forma Cialone

parte di via Schito

via Pozzillo

zone limitrofe

Il regolare ripristino del servizio è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti)”, è quanto comunicato sul portale di Acea.

Foto di repertorio