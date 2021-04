Prati. Incendio in appartamento: salvata una donna dai Vigili del Fuoco

Questa notte, 21 aprile 2021, alle ore 2:25 circa, la Sala Operativa ha inviato presso Via Vittor Pisani a Roma, zona Prati, diverse squadre dei vigili del fuoco,tre APS ( 8/A ,9/A,1/A ), una botte (AB/7), l’autoscala (AS/1), il carro autoprotettori (TA/6) ed il funzionario di servizio, per domare le fiamme divampate in un appartamento.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

L’abitazione coinvolta dalle fiamme era ubicata al quarto ed ultimo piano di un edificio. Il personale VVF giunto sul posto ha provveduto a trarre in salvo una donna che era rimasta intrappolata all’interno per poi affidarla agli operatori del 118 che la trasportavano all’ospedale Santo Spirito.

L’abitazione andata a fuoco è stata provvisoriamente resa inagibile. Sul posto i Carabinieri e la Polizia Locale Roma Capitale.