Alle ore 8:10 di oggi, 21 aprile 2021, sull’autostrada A1 Milano Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Valmontone ed il bivio con la diramazione Roma sud in direzione della Capitale, a causa di un incidente tra due furgoni, due autovetture ed un mezzo pesante, nel quale sono rimaste ferite 4 persone.

I dettagli

Sul luogo dell’evento, avvenuto al km 582, sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Attualmente sul luogo dell’evento il traffico è bloccato e si registrano tra i 3 e i 4 km di coda.

Per gli utenti diretti verso Roma si consiglia di uscire a Valmontone o a Colleferro per rientrare in diramazione Roma sud a San Cesareo per raggiungere la Capitale o riprendere l’A1 verso Firenze.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto in galleria