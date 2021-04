Inps: il centro di medicina legale rimane a Pomezia

“Una volta appresa la notizia della paventata chiusura del centro di medicina legale di Pomezia – spiega il Primo Cittadino – ci siamo tempestivamente attivati e contattato il presidente dell’Inps Pasquale Tridico sottolineando l’importanza che riveste la struttura sul territorio cittadino, ben oltre i confini del comune di Pomezia.

La conferma arriva dal Sindaco Adriano Zuccalà d’intesa con i vertici dell’Istituto

Il presidente Tridico, che ringrazio per la disponibilità e la comprensione, ha verificato la situazione e trovato in breve tempo una soluzione, assicurandoci che l’ufficio di medicina legale di Pomezia resterà attivo almeno un giorno a settimana, mantenendo così lo stesso numero di appuntamenti che svolgeva in media fino ad oggi.

Da parte nostra continueremo a mantenere alta l’attenzione e, grazie alla pronta risposta dell’Istituto, sono certo che si riuscirà a trovare una soluzione condivisa che tenga conto delle esigenze dei tanti lavoratori, ma soprattutto di tutti quei cittadini che quotidianamente si rivolgono all’ufficio di medicina legale dell’Inps per l’erogazione di alcuni servizi che riteniamo fondamentali”.